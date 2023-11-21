Председатель комитета Госдумы посетил Брянск

Губернатор Брянской области встретился с председателем транспортного комитета Госдумы. Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале.

Председатель комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев посетил Брянск. Он встретился с губернатором Александром Богомазом. Они обсудили развития отрасли и участие региона в федеральных программах.

«В прошлом году мы начали реализацию программы по обновлению троллейбусного автопарка, провели первые торги на 36 троллейбусов, а потом не могли их получить. Стоимость одного троллейбуса выросла с 18 до 29 млн рублей, и заводу-изготовителю было выгоднее продавать их по новой цене новым покупателям, при этом имея на руках контракт с Брянском, и не выполнять обязательства», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул , что решить проблему помогли председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутат Евгений Москвичев.

«Удалось сэкономить для бюджета Брянской области более 400 миллионов рублей, которые были направлены нашим автопредприятиям», – добавил Александр Богомаз.