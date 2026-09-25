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Криминал

Полицейские раскрыли кражу разменных монет из магазина в Брянске

2026, 25 сентября 14:29
Полицейские раскрыли кражу разменных монет из магазина в Брянске
Источник фото

В Брянске полицейские задержали сотрудницу магазина, подозреваемую в подмене разменных монет щебнем. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратился директор сетевого магазина в Володарском районе Брянска. Из хранившихся в подсобном помещении мешках с разменными деньгами пропали почти 60 тысяч рублей. 

Правоохранители выяснили, что к хищению причастна 38-летняя работница торговой точки. Имевшая доступ в служебное помещение женщина в течение трёх месяцев забирала монеты. Чтобы пропажу быстро не обнаружили, она подменяла деньги щебнем.

Подозреваемая полностью возместила ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

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