Полицейские раскрыли кражу разменных монет из магазина в Брянске

2026, 25 сентября 14:29

В Брянске полицейские задержали сотрудницу магазина, подозреваемую в подмене разменных монет щебнем. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор сетевого магазина в Володарском районе Брянска. Из хранившихся в подсобном помещении мешках с разменными деньгами пропали почти 60 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к хищению причастна 38-летняя работница торговой точки. Имевшая доступ в служебное помещение женщина в течение трёх месяцев забирала монеты. Чтобы пропажу быстро не обнаружили, она подменяла деньги щебнем.

Подозреваемая полностью возместила ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».