Премьера фильма с участием актера с Брянщины состоится завтра

Антон Шагин сыграл в фильме «Северный ветер» по пьесе Ренаты Литвиновой.

Литвинова также стала режиссером картины.

Шагин, делясь впечатлениями от съемок у себя в Инстаграме, назвал Ренату волшебницей и отметли, что работа с ней стала настоящим творческим путешествием.

Фильм рассказывает о вражде двух северных кланов, причиной которого стала борьбе за любимого мужчину. Его роль и сыграл наш земляк.

Премьера картины изначально намечалась на ноябрь прошлого года, Но из-за пандемии была перенесена.

Шагин родился из до 14 лет жил на Брянщине в Карачеве.