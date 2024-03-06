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Премьерный показ картины о Герое России прошёл в Брянске

2024, 06 марта 16:43 Общество
Премьерный показ картины о Герое России прошёл в Брянске
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Премьерный показ картины о Герое России  «16 строк» прошёл в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. 

В кинозале Городского Дворца культуры и искусства состоялась премьера короткометражной картины «16 строк». Его сняли при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Премьеру посетили ученики лицея №2 и гимназии №2, а также ветераны боевых действий, боевые товарищи Никиты, семья, учителя и почётные гости. Гости также пообщались со съёмочной группой. 

Картина посвящена Никите Самойлове из Брянска. 5 марта 2022 года во время штурма Гостомеля 27-летний военнослужащий погиб. Он награждён Орденом Мужества. Перед тем, как пойти на штурм, Никита записал 16 строк, которые прозвучали в фильме:

Я умираю, падаю — ведь нету больше сил!

Я бился очень долго, я кровь свою пролил!

И не могу собраться, принять последний бой.

Я проиграл сраженье в войне с самим собой…

А начались те битвы не очень уж давно:

Однажды я подумал, что мне не всё равно.

Решил, открыв ворота, узнать, кто я такой.

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