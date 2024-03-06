Премьерный показ картины о Герое России прошёл в Брянске
Премьерный показ картины о Герое России «16 строк» прошёл в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В кинозале Городского Дворца культуры и искусства состоялась премьера короткометражной картины «16 строк». Его сняли при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Премьеру посетили ученики лицея №2 и гимназии №2, а также ветераны боевых действий, боевые товарищи Никиты, семья, учителя и почётные гости. Гости также пообщались со съёмочной группой.
Картина посвящена Никите Самойлове из Брянска. 5 марта 2022 года во время штурма Гостомеля 27-летний военнослужащий погиб. Он награждён Орденом Мужества. Перед тем, как пойти на штурм, Никита записал 16 строк, которые прозвучали в фильме:
Я умираю, падаю — ведь нету больше сил!
Я бился очень долго, я кровь свою пролил!
И не могу собраться, принять последний бой.
Я проиграл сраженье в войне с самим собой…
А начались те битвы не очень уж давно:
Однажды я подумал, что мне не всё равно.
Решил, открыв ворота, узнать, кто я такой.