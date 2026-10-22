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Общество

Президент России наградил двоих брянцев за заслуги в области средств массовой информации

2026, 22 октября 08:47
Президент России наградил двоих брянцев за заслуги в области средств массовой информации
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Президент России наградил двоих брянцев за заслуги в области средств массовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о вручении государственных наград. За заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, а также многолетнюю добросовестную работу директор филиала Брянского радиотелевизионного передающего центра Ирина Малявко награждена Орденом Дружбы. Инженер средств радио и телевидения филиала Центра Светлана Дворянкина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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