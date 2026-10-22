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ЖКХ

В Выгоничах отремонтировали почти полтора километра дороги по нацпроекту

2026, 22 октября 11:11
В Выгоничах отремонтировали почти полтора километра дороги по нацпроекту
Источник фото

В Выгоничах отремонтировали почти полтора километра трассы по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Выгоничском районе Брянской области завершился капитальный ремонт трассы дороги «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск» – Выгоничи. Подрядчик привёл в порядок 1,4 километра дороги по улице Ленина от въезда в Выгоничи с федеральной трассы А‑240.

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары, а также заменили ограждение. Для безопасности пешеходов также установили искусственные неровности. Кроме того, строители обновили остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта. 

В завершении ремонта подрядчик поставил новые дорожные знаки и нанесли разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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