В Выгоничах отремонтировали почти полтора километра дороги по нацпроекту

2026, 22 октября 11:11

В Выгоничах отремонтировали почти полтора километра трассы по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Выгоничском районе Брянской области завершился капитальный ремонт трассы дороги «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск» – Выгоничи. Подрядчик привёл в порядок 1,4 километра дороги по улице Ленина от въезда в Выгоничи с федеральной трассы А‑240.

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары, а также заменили ограждение. Для безопасности пешеходов также установили искусственные неровности. Кроме того, строители обновили остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта.

В завершении ремонта подрядчик поставил новые дорожные знаки и нанесли разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».