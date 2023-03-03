Президент России присвоил почётное звание брянскому трактористу
Президент России присвоил почётное звание трактористу-машинисту брянского предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Тракторист-машинисту брянского предприятия «Красный Октябрь» Александр Тарасенко получил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава страны оценил заслуги Александра Тарасенко в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.
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