Президент ввел на Брянщине средний уровень реагирования

В Брянской области начал действовать средний уровень реагирования, который ввел своим указом президент Владимир Путин.

Средний уровень реагирования начал действовать также в других регионах, в основном приграничных с Украиной: Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Крыму и Севастополе.

Средний уровень реагирования означает использование повышенных мер безопасности, в частности, усиленную охрану общественного порядка, важных военных и государственных объектов, объектов критической инфраструктуры и контроль над их работой, особый режим работы таких объектов.

Допускается также отселение людей в безопасные районы с обеспечением временным или стационарным жильем, а также особый режим передвижения внутри региона и въезда-выезда из него и ограничения движения транспорта с его досмотром.