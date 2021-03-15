При брянской поликлинике №1 заработает ПЦР-лаборатория

А в одном из корпусов разместится централизованное отделение клинической лаборатории.

В брянской городской поликлинике №1 в Бежицком районе областного центра будет открыта лаборатория ПЦР-тестирования, а ее корпусе №7 — централизованное отделение клинической лаборатории. Об этом рассказала на состоявшемся сегодня под председательством губернатора Александра Богомаза заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса главврач поликлиники Ирина Агафонова.

Полиразмерная цепная реакция (ПЦР) — метод диагностики, который постоянно на слуху с начала панедмии коронавируса. Однако его используют и для выявления других инфекционных заболеваний.