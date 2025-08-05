При поддержке государства брянец запустил производство тротуарной плитки

Брянец запустил производство тротуарной плитки, используя социальный контракт. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Андрей Шматков из посёлка Любохна Дятьковского района обратился в социальный отдел за поддержкой для реализации его бизнес-идеи. Мужчина решил заняться производством тротуарной плитки. Андрей получил от государства на открытие своего дела 350 тысяч рублей в рамках социального контракта.

В июле 2025 года специалисты соцзащиты проверили работу предпринимателя. Бизнес у Андрея Шматкова идёт в гору. Он радуется большому спросу на продукцию, увеличению доходов и положительным отзывам клиентов.