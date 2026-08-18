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Общество

При сносе здания бывшей гимназии в Брянске опрокинулся экскаватор

2026, 18 августа 11:11
При сносе здания бывшей гимназии в Брянске опрокинулся экскаватор
Источник фото

При сносе здания бывшей гимназии в Брянске опрокинулся экскаватор. Об этом сообщили в издании «Деснянская волна»

 

В начале августа а Брянске на улице Калинина начался снос аварийного многоквартирного дома №91-а.  Здание признали непригодным для проживания в 2006 году. К 2016 году почти все жильцы переехали в новые квартиры. Но два собственника отказывались покидать аварийное жильё. Спор решил суд.

Сначала рабочие вручную разобрали крышу вручную, чтобы исключить риск неконтролируемого падения материалов с высоты. Затем стены здания стала разрушать тяжёлая техника. Накануне во время работы опрокинулся экскаватор. 

До революции в здании располагалась гимназия, в которой преподавал будущий известный философ Василий Розанов.

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