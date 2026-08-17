От собственников пострадавших при теракте квартир в Брянске начали принимать документы

2026, 17 августа 13:43

От собственников пострадавших при теракте квартир в Брянске начали принимать документы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В понедельник, 17 августа, в Советской районной администрации города Брянска стартовал приём собственников жилых помещений, которые получили повреждения при ракетном ударе на прошлой неделе. От них принимают документы для получения компенсаций.

Всего известно о 157 квартирах. Их обследовали комиссия. Специалисты занимаются составлением дефектных ведомостей.

Собственники квартир должны предоставить постановление о признании потерпевшим, паспорт, СНИЛС, ИНН, реквизиты расчетного счета собственника и подтверждающий право собственности на жилое помещение документ. Постановления следственного комитета о признании собственника потерпевшим на месте происшествия оформили на 138 помещений. Получить документ можно в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области.