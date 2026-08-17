Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

От собственников пострадавших при теракте квартир в Брянске начали принимать документы

2026, 17 августа 13:43
От собственников пострадавших при теракте квартир в Брянске начали принимать документы
Источник фото

От собственников пострадавших при теракте квартир в Брянске начали принимать документы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В понедельник, 17 августа, в Советской районной администрации города Брянска стартовал приём собственников жилых помещений, которые получили повреждения при ракетном ударе на прошлой неделе. От них принимают документы для получения компенсаций. 

Всего известно о 157 квартирах. Их обследовали комиссия. Специалисты занимаются  составлением дефектных ведомостей.

Собственники квартир должны предоставить постановление о признании потерпевшим, паспорт, СНИЛС, ИНН, реквизиты расчетного счета собственника и подтверждающий право собственности на жилое помещение документ. Постановления следственного комитета о признании собственника потерпевшим на месте происшествия оформили на 138 помещений. Получить документ можно в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Свыше 127 тысяч кубометров травы скосили в Брянске за выходные
17 августа 12:44
Свыше 127 тысяч кубометров травы скосили в Брянске за выходные
В Брянске состоялся штаб по устранению последствий ракетного удара
16 августа 08:36
В Брянске состоялся штаб по устранению последствий ракетного удара
Брянские власти установят 60 камер с датчиками движения в местах стихийных свалок
15 августа 09:46
Брянские власти установят 60 камер с датчиками движения в местах стихийных свалок

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16153) брянск (7162) ДТП (2833) ГИБДД (2400) прокуратура (2162) уголовное дело (2112) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1708) мчс (1577) коронавирус (1272) дороги (1128)