В Карачевском районе брянца поймали на краже аккумуляторов и фляги

2026, 14 августа 10:47

Добычей злоумышленника стали вещи, найденные в частном доме.

В Карачевском районе Брянской области сотрудники полиции задержали ранее судимого 26-летнего жителя Брянска, подозреваемого в краже из частного домовладения. Добычей злоумышленника стали три аккумуляторные батареи и алюминиевая фляга. Вор выбил входную дверь, пока 74-летняя хозяйка отсутствовала.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность мужчины, который ранее уже привлекался за умышленное причинение вреда здоровью, грабеж и кражу. Возбуждено уголовное дело.