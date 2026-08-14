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Криминал

В Карачевском районе брянца поймали на краже аккумуляторов и фляги

2026, 14 августа 10:47
В Карачевском районе брянца поймали на краже аккумуляторов и фляги
Источник фото

Добычей злоумышленника стали вещи, найденные в частном доме.

 

В Карачевском районе Брянской области сотрудники полиции задержали ранее судимого 26-летнего жителя Брянска, подозреваемого в краже из частного домовладения. Добычей злоумышленника стали три аккумуляторные батареи и алюминиевая фляга. Вор выбил входную дверь, пока 74-летняя хозяйка отсутствовала.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность мужчины, который ранее уже привлекался за умышленное причинение вреда здоровью, грабеж и кражу. Возбуждено уголовное дело. 

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