Добычей злоумышленника стали вещи, найденные в частном доме.
В Карачевском районе Брянской области сотрудники полиции задержали ранее судимого 26-летнего жителя Брянска, подозреваемого в краже из частного домовладения. Добычей злоумышленника стали три аккумуляторные батареи и алюминиевая фляга. Вор выбил входную дверь, пока 74-летняя хозяйка отсутствовала.
Сотрудники уголовного розыска установили причастность мужчины, который ранее уже привлекался за умышленное причинение вреда здоровью, грабеж и кражу. Возбуждено уголовное дело.