Приставы и полицейские вывели женщину перед сносом барака в Брянске

От нового жилья женщина категорически отказалась.

4 июня начали сносить аварийный барак № 33 по Московскому проспекту в Фокинском районе Брянска.

Барак расселили еще в 2017 году – собственникам жилья выделили новые, благоустроенные квартиры с социальным ремонтом. Однако не все жильцы покинули аварийное здание.

Женщина, ранее прописанная в квартире № 1, от нового жилья отказалась и осталась в старой квартире, из-за чего снос дома затянулся.

Как сообщает городская администрация, 4 июня приставы исполнили решение суда и в присутствии полицейских вывели женщину с последними вещами из дома. Большую часть вещей она вывезла накануне.

Прежде чем преступить к сносу, заместитель председателя комитета по ЖКХ Александр Агафонов и руководитель подрядной организации обследовали здание и зафиксировали отсутствие людей в помещениях. Снос барака планируют завершить в течение дня.

В мэрии пояснили, что ранее прописанным в квартире № 1 выделили жилье на улице Романа Брянского в Советском районе. Новая квартира имеет социальную отделку, кухня оборудована плитой, раковиной, укомплектован санузел, есть балкон. Площадь квартиры больше почти на 20 квадратных метров.

Судебные приставы в очередной раз предложили женщине получить ключи от новой квартиры, однако она снова отказалась.

Ключи будут храниться в Советской районной администрации до получения их жильцами.