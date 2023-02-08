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Проект по повышению безопасности пешеходов действует на Брянщине

2023, 08 февраля 09:02 Общество
Проект по повышению безопасности пешеходов действует на Брянщине
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В Брянской области третий год действует проект по повышению безопасности движения пешеходов. Об этом сообщили губернатор региона Александр Богомаз. 

Три года назад в Брянской области начали реализовывать пилотный проект по созданию условий для повышения безопасности пешеходов на дорогах. 

«Правительством Российской Федерации нам дано поручение по выполнению в кратчайшие сроки инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности движения пешеходов, на аварийно-опасных участках, сформированных по итогам анализа ДТП с участием пешеходов за последние пять лет», – уточнил Александр Богомаз.

Подходы к организации дорожного движения принесли положительные результаты. Уровень аварийности с участием пешеходов в Брянской области снизился. 

 «Это приведение в нормативное состояние дорог,  обустройство электроосвещения и тротуаров, дорожных искусственных неровностей, пешеходных ограждений, дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим. Работа будет продолжена и в текущем году», – добавил глава региона. 

За пять лет на реализацию проекта выделено 3,3 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

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