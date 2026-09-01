Избивавшую сына многодетную мать брянский суд отправил в колонию

2026, 01 сентября 09:04

Избивавшую сына многодетную мать брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной следственном комитете.

Новозыбковский городской суд вынес приговор по уголовному делу о краже и истязании ребёнка. На скамье подсудимых оказалась 29-летняя многодетная мать. Ранее она уже нарушала закон.

В феврале 2026 года женщина у себя дома систематически избивала своего пятилетнего сына. Она наносила удары ремнём, ладонями и кулаками по лицу и различным частям тела, а также пристегивала мальчика наручниками к металлической конструкции.

Также в ходе следствия правоохранители установили причастность женщины к другому преступлению. В сентябре 2023 года нетрезвая фигурантка незаконно проникла в квартиру в доме по переулку Людковскому в городе Новозыбкова. Она похитила телевизор, электрический лобзик и ударную дрель. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

Суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.

Детей передали под опеку их бабушке.