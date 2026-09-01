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Избивавшую сына многодетную мать брянский суд отправил в колонию

2026, 01 сентября 09:04
Избивавшую сына многодетную мать брянский суд отправил в колонию
Источник фото

Избивавшую сына многодетную мать брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной следственном комитете. 

Новозыбковский городской суд вынес приговор по уголовному делу о краже и истязании ребёнка. На скамье подсудимых оказалась 29-летняя многодетная мать. Ранее она уже нарушала закон. 

В феврале 2026 года женщина у себя дома систематически избивала своего пятилетнего сына. Она наносила удары ремнём, ладонями и кулаками по лицу и различным частям тела, а также пристегивала мальчика наручниками к металлической конструкции.

Также в ходе следствия правоохранители установили причастность женщины к другому преступлению. В сентябре 2023 года нетрезвая фигурантка незаконно проникла в квартиру в доме по переулку Людковскому в городе Новозыбкова. Она похитила телевизор, электрический лобзик и ударную дрель. Ущерб превысил 11 тысяч рублей. 

Суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.

Детей передали под опеку их бабушке. 

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