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Прокуратура проверяет информацию о нарушениях закона в брянской спортшколе «Партизан»

2022, 01 июня 16:21 Общество
Прокуратура проверяет информацию о нарушениях закона в брянской спортшколе «Партизан»
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Тренеры опубликовали открытое письмо.

Прокурор Брянской области Александр Войтович поручил проверить сведения, изложенные в открытом письме тренеров МБУ «СШ «Партизан».

В частности, тренеры пожаловались на ущемление их трудовых прав и других нарушениях закона, допущенных руководством спортивной школы.

«Доводы, изложенные гражданами, будут тщательно изучены в ходе прокурорской проверки и им дана оценка, при необходимости принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», – сообщали в региональной прокуратуре.

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