Прокурор Брянской области нашел нарушения в воспитательной колонии

Выявлены отдельные нарушения противопожарной безопасности, а также законодательства о труде. В адрес начальника УФСИН России по Брянской области внесено представление.

В ходе посещения начальник УФСИН России по Брянской области Сергей Герасимов и начальник колонии Андрей Разлуго рассказал прокурору региона об организации учебно-воспитательного процесса и медицинского обеспечения осужденных.

Не прервется связь поколений В Верхнеднепровском открыли музей поискового отряда. На прошлой неделе в школе № 3 поселка Верхнеднепровского Дорогобужского района состоялось долгожданное событие –после ремонта открылся музей «Старая траншея» местного поискового отряда «Боец». В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Смоленской областной Думы Игорь Гулицкий и Андрей Моргунов, сенатор Совета Федерации Нина Куликовских, представители власти, общественности и поисковики. «Старая

«Плюс» к пенсии В регионе разработан проект нового областного закона. В Смоленской области 850 ветеранов труда получат прибавку к пенсии. По инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе разработан проект областного закона «О внесении изменения в статью 7 областного закона «О звании „Ветеран труда Смоленской области”». Суть проекта областного закона заключается в расширении количества получателей меры социальной

Дорога к школе Как благоустраивают областной центр? Микрорайон Соловьиная роща в Смоленске сейчас активно растёт, и среди его жителей немало семей с детьми. Поэтому вопрос: «Куда пойти учиться?» – для них очень актуален. В настоящее время дети из микрорайона посещают школы №11, 35, 37, которые расположены в Киселёвке. Но уже в следующем году они могут пойти в образовательное

Тепло вашему дому Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Квадра» Семёном Сазоновым, в ходе которой стороны обсудили предстоящую модернизацию Смоленской ТЭЦ – самого крупного теплоисточника областного центра. Сумма инвестиций в этот проект составит около 6 млрд рублей. Речь также шла о перспективах дальнейшего развития теплоэнергетического комплекса региона. В ходе диалога Алексей Островский акцентировал внимание

Соблюдая масочный режим Смоленские депутаты помогли медикам. На прошлой неделе спикер регионального парламента Игорь Ляхов побывал в Смоленской областной клинической больнице с благой миссией – он передал средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. Напомним, что на базе нескольких отделений учреждения продолжает функционировать ковидный госпиталь, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Ранее, в конце 2020 года, Игорь Ляхов уже