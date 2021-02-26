Пропавшего в Брянске Олега Любимого нашли живым

36-летнего Олега Любимого, пропавшего в Фокинском районе Брянска 18 февраля, нашли живым. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

5 малых вокзалов МЖД в Смоленской области станут «цифровыми» с 1 марта С 1 марта в Смоленской области на цифровую систему удаленного управления перейдут еще 5 вокзалов, расположенных на станциях Вязьма – Новоторжская, Вязьма – Брянская, Сычевка, Баскаковка и Пригорье. Всего 56 вокзалов МЖД станут «цифровыми». С помощью автоматизированной системы осуществляется управление всеми жизнеобеспечивающими функциями вокзала: видеонаблюдением и дистанционной связью с пассажиром, громкоговорящим оповещением, контролем входных групп,

Едем в лагерь! Через неделю начнётся весна, а там и до лета рукой подать. Многие родители уже сейчас задумываются о том, как и где смогут отдохнуть их дети. И задаются вопросом: возможен ли отдых в смоленских детских лагерях, которые до пандемии не знали отбоя от желающих провести здесь неделю-другую? Говорили о детском отдыхе на минувшей неделе и в

Масочный режим Требования «Наденьте маску» и «Без маски и перчаток не входить» сегодня в условиях пандемии стали нормой жизни И неотъемлемым атрибутом безопасности Как для представителей медицинского сообщества, так и для рядовых смолян. Смоленская область безвозмездно получит из федерального центра большую партию антисептиков и средств индивидуальной защиты. Все их направят в смоленские учреждения здравоохранения. Будущую поставку масок,

Со спортивным настроем В Смоленской области уделяют особое внимание развитию и популяризации физкультуры и спорта, чтобы подрастающее поколение росло здоровым и сильным. Многое делается в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», благодаря которому в регионе возводят новые спортобъекты и реконструируют уже существующие. Очередные шаги, которые будут сделаны в этом направлении в 2021 году, обсудили в администрации области

За исцеление и милосердие Врачи, средний и младший медицинский персонал, социальные работники и волонтёры -100 смолян удостоили почётного знака «За исцеление и милосердие». Это те, кто оказался на передовой борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и кто ежедневно, рискуя собственной жизнью, совершает гражданский и профессиональный подвиг во имя других. Торжественная церемония награждения Почётным знаком прошла в администрации региона