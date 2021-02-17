Пропавшего в Брянске Сергея Денисова нашли живым

Мужчину искали в течение недели.

Сергей Денисов, пропавший в Брянске 10 февраля, найден живым.

Об этом 17 февраля сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Напомним, в поисках были задействованы сотрудники полиции, МЧС и добровольцы.

«Найден, жив! Огромное спасибо за помощь в распространении информации», – поблагодарили всех неравнодушных в отряде «Лиза Алерт».

Поиски 51-летней Ирины Мачехиной, пропавшей в Брянском районе 4 февраля, продолжаются.