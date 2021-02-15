В Брянске пропал 39-летний Сергей Денисов

Мужчину ищут полицейские и волонтеры.

В Брянске пропал Сергей Александрович Денисов 1982 года рождения.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», с 10 февраля о его местонахождении ничего не известно.

Приметы Сергея Денисова: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в синие джинсы, серые кроссовки, черную шапку и бордовую куртку.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.