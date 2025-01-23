Проспект Московский в Брянске расширят и отремонтируют за 95 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

Ремонт Московского проспекта продолжат в Брянске в 2025 году. Подрядчик «Брянскавтодор» приведёт в порядок три километра дороги от моста через Десну до путепровода. Специалисты заменят асфальт, а также положат слой тощего бетона в основание средних полос. На пересечении с улицей Шолохова проспект расширят на одну полосу. На остановках «Западная» и «Школа №51» для автобусов и троллейбусов сделают парковочные карманы и поставят новые павильоны для пассажиров.

На всём протяжении проспекта отремонтируют или построят тротуары. Проезжую часть оградят металлическим забором, а вдоль дороги установят светодиодные фонари. В настоящее время строители заканчивают работу с документацией проекта ремонта. реконструкция обойдется в почти 95 млн рублей.