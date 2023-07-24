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Проспект Станке Димитрова полностью отремонтировали в Брянске

2023, 24 июля 19:30 Общество
Проспект Станке Димитрова полностью отремонтировали в Брянске
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Проспект Станке Димитрова в Брянске отремонтировали от кольца телецентра до улицы Фокина. Об этом сообщили в городской администрации. 

В Брянске завершился комплексный ремонт проспекта Станке Димитрова.  Тремя этапами за нескольких лет специалисты привели в порядок дорогу от кольца телецентра до улицы Фокина.

В этом году «Брянскавтодор» отремонтировал участок от улицы Пересвета до улицы Фокина. Специалисты расширили проезжую часть, уложили новый асфальт, обновили тротуары, установили 27 опор и 144 светильника, а также высадили 20 остролистных кленов. Кроме того, там появилась новая остановка общественного транспорта. На ремонт потратили более 91 млн рублей.

Комиссия проверила результаты благоустройства. Вопросы возникли к тротуарам. 

 «Проехали отремонтированный участок проспекта, конечно, замечания есть. Не везде выдержана нормативная высота. И если на электрической коляске я еще могу взять такое препятствие, то людям на механических средствах передвижения это будет сделать нелегко», — отметила представитель регионального отделения всероссийского общества инвалидов Наталья Дробязко.

Высказанные замечания предстоит устранить «Брянскавтодор».  На пять лет дорога будет находиться на гарантии у подрядчика.

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