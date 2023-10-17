Пункт отбора на службу по контракту в Брянске сменил адрес

Пункт отбора на службу по контракту в областном центре переехал в новое здание. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Брянский пункт отбора на военную службу по контракту переехал с улицы Дзержинского. Теперь он расположен в доме № 44 на улице Пушкина. В прежнем помещении было мало места. А теперь в пункте качественный ремонт и много кабинетов.
«Прийти к нам может любой гражданин. Мы ждём 24 часа в сутки, 365 дней в году. С собой контрактнику надо иметь паспорт, военный билет, СНИЛС. В течение двух дней человек поступает на службу в армию», — уточнил заместитель начальника пункта отбора Денис Шарденков.
На пункте учитывают пожелания будущих солдат при выборе рода войск для службы. После распределения контрактников направляют в учебные части.
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