Пункт весогабаритного контроля установили на брянской трассе

Пункт весогабаритного контроля установили на трассе в Дятьковском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на трассе Брянск-Дятьково-граница Калужской области в Дятьковском районе установили автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Система состоит из специальных датчиков в дорожном покрытии, а также лазерных детекторов и комплексов фотовидеофиксации. Она взвешивает и определяет параметры транспорта без их остановки, измеряет скорость и распознаёт регистрационные номера, в том числе скрытые.

Всю информация о нарушениях АПВГК обрабатывает и направляет в подразделение Ространснадзора. Там выносят постановлений об административных правонарушениях и выписывает штрафы владельцам большегрузов.