Пьяная жительница Клинцов «пошутила» о разбое и попала под суд

Женщине грозит до двух лет заключения.

41-летняя жительница Клинцов оказалась на скамье подсудимых из-за ложного доноса о преступлении.

Как рассказали в региональной прокуратуре, в начале января 2021 года пьяная женщина позвонила по номеру 112 и сообщила, что на нее напал неизвестный и срезал ее сумку, после чего скрылся.

Полиция тут же начала искать нападавшего. Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». В ходе проверки выяснилось, что никакого нападения не было, а женщина звонила в полицию с заведомо ложным сообщением.

Уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд. Женщина может оказаться за решеткой на срок до двух лет.