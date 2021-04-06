Пьяная жительница Клинцов «пошутила» о разбое и попала под суд
Женщине грозит до двух лет заключения.
41-летняя жительница Клинцов оказалась на скамье подсудимых из-за ложного доноса о преступлении.
Как рассказали в региональной прокуратуре, в начале января 2021 года пьяная женщина позвонила по номеру 112 и сообщила, что на нее напал неизвестный и срезал ее сумку, после чего скрылся.
Полиция тут же начала искать нападавшего. Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». В ходе проверки выяснилось, что никакого нападения не было, а женщина звонила в полицию с заведомо ложным сообщением.
Уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд. Женщина может оказаться за решеткой на срок до двух лет.
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