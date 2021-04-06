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Пьяная жительница Клинцов «пошутила» о разбое и попала под суд

2021, 06 апреля 13:00 Общество
Пьяная жительница Клинцов «пошутила» о разбое и попала под суд
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Женщине грозит до двух лет заключения.

41-летняя жительница Клинцов оказалась на скамье подсудимых из-за ложного доноса о преступлении.

Как рассказали в региональной прокуратуре, в начале января 2021 года пьяная женщина позвонила по номеру 112 и сообщила, что на нее напал неизвестный и срезал ее сумку, после чего скрылся.

Полиция тут же начала искать нападавшего. Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». В ходе проверки выяснилось, что никакого нападения не было, а женщина звонила в полицию с заведомо ложным сообщением.

Уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд. Женщина может оказаться за решеткой на срок до двух лет.

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