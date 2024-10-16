Напавших на пенсионерку двух брянцев суд отправил в колонию

Напавших на 91-летнюю пенсионерку двух брянцев суд отправил в колонию на 7 и 9 лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о разбое. Приговор выслушали 25-летний житель Унечского района и 37-летний уроженец Липецкой области.

Ночью 3 декабря прошлого года мужчины в городе Унеча взломали пластиковое окно в доме 91-летней женщины. Один фигурант искал в комнатах деньги и ценности. Второй требовал у пожилой женщины деньги, угрожая ей ножом и избивая.

Злоумышленники забрали 21 тысячу рублей и скрылись.

Суд приговорил брянца к 7 годам 10 месяцам колонии, а 37-летнего ранее судимого мужчину — к девяти годам. Решение не вступило в законную силу.