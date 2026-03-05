Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Пять аварийных домов снесут в Брянске

2026, 05 марта 12:51
Пять аварийных домов снесут в Брянске
Источник фото

Пять аварийных домов снесут в Брянске за 13,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

Горадминистрация подвела итоги реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». За отчётный период в Брянске расселили 47 домов. Сотни семей переехать в комфортное жильё. 

За пять лет девять зданий снесли. Один дом перевели в нежилой фонд и приватизировали в муниципальную собственность. В минувшем году снесли сразу 17 домов. Из жилого в нежилое помещение перевели здание №12 на улице Пионерской.

В текущем году В Брянске проведут демонтаж  домов № 3 и 5 на улице Красной Гвардии, № 73 и 75 на улице Советской, а также №145 на улице Фокина. На работы выделено 13,4 миллиона рублей. В резервный перечень также вошли строения на Космонавтов, 4, Конституции, 45, Пушкина, 31 и Розы Люксембург, 6.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Коммунальщики чистят ливневые канализации в Брянске
05 марта 13:55
Коммунальщики чистят ливневые канализации в Брянске
43 водителя нарушили правила парковки в Брянске за два дня
05 марта 11:11
43 водителя нарушили правила парковки в Брянске за два дня
Жительнице Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети нарушение ПДД
04 марта 15:12
Жительнице Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети нарушение ПДД

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14394) брянск (6834) ДТП (2691) ГИБДД (2224) прокуратура (2039) уголовное дело (2005) Александр Богомаз (1876) суд (1786) авария (1645) мчс (1500) коронавирус (1272) умвд (1039)