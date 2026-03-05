Пять аварийных домов снесут в Брянске

2026, 05 марта 12:51

Пять аварийных домов снесут в Брянске за 13,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Горадминистрация подвела итоги реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». За отчётный период в Брянске расселили 47 домов. Сотни семей переехать в комфортное жильё.

За пять лет девять зданий снесли. Один дом перевели в нежилой фонд и приватизировали в муниципальную собственность. В минувшем году снесли сразу 17 домов. Из жилого в нежилое помещение перевели здание №12 на улице Пионерской.

В текущем году В Брянске проведут демонтаж домов № 3 и 5 на улице Красной Гвардии, № 73 и 75 на улице Советской, а также №145 на улице Фокина. На работы выделено 13,4 миллиона рублей. В резервный перечень также вошли строения на Космонавтов, 4, Конституции, 45, Пушкина, 31 и Розы Люксембург, 6.