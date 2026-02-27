Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский боец выиграл первенство Московской области

2026, 27 февраля 11:30
Юный брянский боец выиграл первенство Московской области по армейскому рукопашному бою. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Реутов прошло открытое первенство Московской области по армейскому рукопашному бою среди граждан допризывного возраста. Турнир посвятили памяти Героя России, полковника Центра специального назначения «Вымпел» ФСБ России Алексея Баландина.

Регион успешно представлял воспитанник отделения ММА спортивной школы Дворца единоборств имени Артема Осипенко города Брянска Иван Чичиканов. Он успешно провел все поединки, многие закончил досрочно и завоевал золотую медаль соревнований.

