Пять брянских населённых пунктов сменили названия и статус

Пять населенных пунктов в Брянской области сменили названия и статус. Об этом рассказали в региональном парламенте.

На заседании Брянской областной думы депутаты внесли поправки в закон «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». Жители и чиновники из нескольких некоторых населенных пунктов предложили пересмотреть их статус и название.

Так, посёлок Заря Коржовоголубовского сельского поселения Клинцовского района превратился в посёлок Красная Заря, а деревня Холевичи Новозыбковского городского округа – в деревню Халеевичи.

Ещё один посёлок Заря, но Федоровского сельского поселения Рогнединского района стал деревней Заря. Село Рябчовск Юровского сельского поселения Трубчевского района сменило название на «село Рябчевск». А посёлок Синезерский Синезерского сельского поселения Навлинского района превратился в поселок Синезерки.