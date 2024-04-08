Пять брянских педагогов вышли в финал конкурса «Учитель года России»

Пять брянских педагогов вышли в финал регионального этапа конкурса «Учитель года России». Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.
В школе № 5 имени К.И. Пушновой Бярнска прошёл заключительный тур регионального этапа конкурса «Учитель года России».
Из почти 30 победителей муниципального этапа финалистами конкурса стали пять педагогов: учитель начальных классов школы № 53 Брянска Нина Лемешева, учителя истории и обществознания школы № 4 Брянска Ксения Плотникова и Дятьковской гимназии Юлия Сергунина, учитель музыки Трубчевской школы №2 имени Пушкина Валентина Постевая и учитель географии Переторгского филиала Лопушской школы Николай Пряников.
«Всех вас считают лучшими, и это действительно так. Вы гордость Брянской области! Низкий вам поклон», — сказал педагогам заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин.
Имя победителя, который представит регион на федеральном уровне, объявят на итоговой майской конференции.
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