Пять домов на Красноармейской в Брянске оставили без воды

Ограничение будет действовать до вечера.

6 октября с 10.00 до 17.00 отключили холодную воду в домах № 158б, № 160а, № 170, № 170а и № 170б по улице Красноармейской в Советском районе Брянска.

Как сообщает мэрия, отсутствие холодного водоснабжения связано с работами на водопроводной сети по улице Красноармейской. Горводоканал приносит извинения за временные неудобства.