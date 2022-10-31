Пять локомотивов отправил брянский завод в Туркмению

Железнодорожный оператор Туркмении получил пять грузовых тепловозов от Брянского машиностроительного завода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Контракт с туркменским государственным железнодорожным оператором «Демирёллары» БМЗ заключил августе 2022 года. А уже в октябре в Туркменистан отправились пять новеньких магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ.

В прошлом году «Демирёллары» уже купили один локомотив от брянского завода. Работу тепловоза оценили, отметив его надёжность и качество. Туркменистан решил дальше обновлять локомотивный парк при сотрудничестве Брянского машиностроительного завода.