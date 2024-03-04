Пять пунктов для жителей затопленных домов подготовили в Брянске

Пять пунктов временной дислокации для жителей затопленных домов подготовили спасатели в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Спасатели и чиновники районных администраций обходят жителей, чьи дома и участки может затопить при половодье. Они раздают листовки с правилами поведения при чрезвычайной ситуации.

В минувшем году паводок пришёл на 791 участок в областном центре, где проживают около двух тысяч человек. 30 жителей эвакуировали в гостиницу «Турист». В этом году спасатели подготовили пять пунктов временной дислокации. Там смогут разместить 570 человек.