Пятиэтажку на улице Витебской в Брянске сдадут в конце сентября

Пятиэтажку на улице Витебской в Брянске для переселенцев из аварийного жилья сдадут в конце сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

Подрядная организация «Монолитстрой» на улице Витебской в Бежицком районе Брянска строит жилой дом. В 138 квартир переедут жители из более чем 20 аварийных домов. В новостройке будет пять этажей, 98 однокомнатных, 39 двухкомнатных и одна трехкомнатная квартиры с отделкой.

Строительство опережает график.Здания будет полностью готово 1 августа. В четырех подъездах уже делают чистовую отделку, а в квартирах – шпаклевку стен и санузлы.

После демонтажа второго башенного крана на территории будут прокладывать канализацию, водопровод и газопровод, а также благоустроят двор.

Ежедневно на объект выходя около 55 рабочих. Закончить строительство планируют в конце 3-го квартала 2023 года. На работы направили более 335 млн рублей.