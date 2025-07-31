Пятисотая пара расписалась в ЗАГСе Фокинского района Брянска. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.

Июль стал «горячей» порой в отделе ЗАГС Фокинского района города Брянска. Только в 25 июля отношения узаконили 29 пар. А в субботу семью создали ещё 14 новобрачных.

В их числе – Николай Криштопов и Мария Шинкевич. Они стали пятисотой парой, зарегистрированной в отделе ЗАГС с начала этого года. Сотрудники отдела ЗАГС вручили молодожёнам свидетельство о заключении брака и памятную открытку.