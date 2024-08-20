Пятый автоклуб купили для учреждений культуры Брянщины

Пятый автоклуб купили по нацпроекту для учреждений культуры Брянщины. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Пятый автоклуб для выездных концертов в удаленные населенные пункты купили в Брянской области по нацпроекту «Культура». Его получил Межпоселенческий культурно-досуговый центр Дятьковского района. В автоклубе есть сборная сцена, акустическое и световое оборудование, ноутбук с выходом в интернет, экран и видеопроектор,а также места для перевозки артистов и даже скамейки для зрителей.

Подобные автобусы работают на территории Стародубского, Жуковского муниципальных округов и Погарского района. До конца новые автоклубы приедут в Злынковский и Дятьковский районы.