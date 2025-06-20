Рабочие сделали новое покрытие на трассе «Украина»-Комаричи

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Встретить лето Wink.ru предлагает за просмотром свежих киноновинок, а также ярких сериалов. Помогут создать летний вайб коллекций искрометных комедий, а на другом полюсе настроения — новые серии нуарного криминального детектива «Фишер. Затмение» (18+) из линейки Wink Originals, которые весь месяц будут выходить по четвергам.

Для обеспечения безопасности движения поездов работники Брянского региона Московской железной дороги освободили от сорной растительности 432 га вдоль железнодорожного полотна, очистили 244 км полосы отвода от лишней древесно-кустарниковой растительности и провели санитарную вырубку аварийных деревьев. Проведенная профилактическая работа позволит защитить железнодорожную инфраструктуру от погодных аномалий и природных пожаров.

Работники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!», приуроченной ко Всемирному дню донора. Она проходила в передвижной мобильной станции ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови», расположенной рядом с центральными офисами энергокомпаний.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».