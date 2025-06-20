Рабочие сделали новое покрытие на трассе «Украина»-Комаричи
Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие на трассе «Украина»-Комаричи. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Комаричском районе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют трассу «Украина»-Комаричи. Более пяти километров дороги в порядок приводит подрядная организация АО «Брянскавтодор».
Специалисты уже полностью обновили асфальтобетонное покрытие, а также отремонтировали водопропускные трубы, остановочные и посадочные площадки, съезды с дороги. Рабочим осталось обновить обочины и откосы, а также нанести разметку и установитьдорожные знаки.