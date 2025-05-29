Рабочие убрали старую облицовку фонтана на площади Партизан в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске продолжается ремонт фонтана на площади Партизан. На объекте работает ростовская фирма «Бласк».

Специалисты уже полностью убрали прежнюю облицовку внутри обеих чаш и отбили основание, на котором держалась старая плитка. В левой чаше рабочие установили штукатурные маяки. Подрядчик уложит новую плитку, а на дне сделает новую бетонную стяжку.

Стоимость ремонта составляет чуть более 3,8 млн рублей. Доделать ремонт подрядчик планирует уже в середине июня.