Рабочие забетонировали последний ригель Славянского моста в Брянске

Рабочие забетонировали ригель последней опоры Славянского моста в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

Рабочие залили бетон в основание ригеля последней опоры Славянского моста в областном центре. В ближайшую неделю он будет застывать и набирать прочность. На это время на объекте тяжелая техника работать не будет.

Также через 10 дней строители приступят к займутся устройством арматурных каркасов для подферменников. На них будут опираться балки моста. Их осталось уложить 36 штук.

Внизу моста специалисты продолжают гидроизоляцию ростверка опоры №6.