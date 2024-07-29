Работников торговли чествовали в Брянске в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщили в городской администрации.
В Бежицкой районной администрации прошёл торжественный приём. В преддверии Дня работников торговли там чествовали представителей сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
«Традиции этого праздника уходят в советское прошлое, празднику уже более полувека. Менялись даты празднования, его пытались объединить с праздниками других отраслей, но одиннадцать лет назад этому празднику вернули его историческую дату — четвёртое воскресенье июля. В этот день мы чествуем не только руководителей предприятий, но и продавцов, менеджеров, логистов, маркетологов и многих других специалистов, чей труд делает возможным функционирование этой важной сферы», — отметила глава района Татьяна Гращенкова.
Лучшим руководителям торговой отрасли вручили благодарственные письма Бежицкой районной администрации. Виновникам торжества выступление подарил солист ГДК имени Д.Н. Медведева Михаил Бабич.
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