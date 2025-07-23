Радуга над площадью. Брянск обретает новые символы в металле и камне

Два выпускника Брянского художественного училища меняют облик родного города. Роман Формин, руководитель Музея истории фотографии, и скульптор Максим Малашенко реализуют сразу два амбициозных проекта, которые могут стать новыми символами Брянска.

Первый проект — монументальная композиция «Цирк» — родился из необходимости: когда на площади Октябрьской революции не удалось установить запланированные фонтаны, пришлось срочно искать альтернативу. «Площадь находится перед цирком, которому в этом году исполнилось 50 лет. Мы решили создать что-то связанное с цирком, детством, радостью», — рассказывает Формин.

Над созданием 4,5-метровой бронзовой композиции с детьми на радуге и жонглирующим слонёнком работает не только Малашенко, но и его бывший ученик — столичный скульптор Роман Макаров.

Параллельно дуэт брянских энтузиастов продвигает идею установки бюста Валентина Динабургского в созданном им Парке-музее имени Алексея Толстого. «Это будет не просто памятник, а дань уважения человеку, который подарил городу сказочное пространство с резными деревянными фигурами», — подчеркивает Формин.

Оба проекта планируют завершить к осени, возможно, к 17 сентября — Дню города, когда Брянск будет отмечать своё 1040-летие.

Источник – сайт АиФ-Брянск