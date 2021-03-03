Расчистка русла Десны в Брянске начнется с 10 июня

Чистить Десну в черте областного центра от донных отложений будут во время навигации.

Расчистка русла Десны в черте Брянска от донных отложений в 2021 году начнется с 10 июня. Проведение работ запланировано на период навигации.

Как сообщает пресс-служба областной Думы, программа мероприятий по чистке реки рассчитана на период до 2022 года.

В прошлом году рабочие проложили временные дороги, которые выстелили плитами, для техники и подготовили площадки для донных отложений общей площадью 14,7 га.

На этот год запланирована расчистка участка русла от Бордовичского водозабора до улицы Литвинова общей протяженность. 5,7 км. Эти работы обойдутся в примерно 56 млн рублей.