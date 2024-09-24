Разворотную площадку сделали на трассе в Выгоничском районе

Разворотную площадку для автобуса сделали на трассе Орменка — Карповка – Маковье в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Выгоничском районе продолжается капремонт трассы Орменка — Карповка – Маковье. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет 4,9 километра дороги.

Специалисты почти закончили замена асфальтобетонного покрытия. Также рабочие обустраивают заездные карманы для общественного транспорта. Кроме того, они заасфальтировали разворотную площадку для автобуса, расположенную в деревне Маковье. Маршрут связывает небольшие населенные пункты Выгоничского района и областной центр.