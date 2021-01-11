Региональный материнский капитал получили почти 13 тысяч брянских семей

А почти 3,8 тысячи семей в регионе уже реализовали эту меру поддержки.

Начиная с 2012 года сертификаты на региональный материнский капитал получили 12 993 семьи на Брянщине, а 3 740 из них уже распорядились его средствами.

Региональынй материнский капитал Брянской области можно потратить на приобретение жилья, образование детей или средства реабилитации для детей с особыми потребностями. С 2020 года размер этой меры поддержки составляет 200 тыс. рублей, 400 тыс. при рождении двойни, а если рождается тройня — 1,2 млн рублей. Деньги выделяются при рождении третьего или последующего ребенка в семье.