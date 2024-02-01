Ремонт бассейна почти закончился в школе №67 Брянска

Бассейн в школе №67 Брянска откроется после капремонта в феврале. Об этом сообщили в городской администрации.

В школе №67 Бежицкого района Брянска заканчивается капитальный ремонт бассейна. С октября прошлого года подрядчик отремонтировали чашу бассейна, раздевалки, туалеты и душевые кабины. Также специалисты обновили инженерные коммуникации.

«Установлено современное оборудование водоподготовки, система обеззараживания воды. Сейчас в бассейне завершаются пуско-наладочные работы», — уточнил руководитель отдела материально-технического сопровождения управления образования мэрии Валерий Поморцев.

Капремонт бассейна обошёлся в 14,8 миллионов рублей. Занятия тут планируют начать уже в феврале.