Ремонт школы в Суземке закончат до конца года

Ремонт школы в Суземке подрядчик должен закончить до конца года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Капитальный ремонт школы № 2 имени В. И. Денисова в Суземке идет по графику. Рабочие укладывают плитку, красят стены и устанавливают новое освещение в помещениях. На первом этаже специалисты сделали стяжку бетонного покрытия и установили радиаторы отопления.

Кроме того, на школьном дворе рабочие устанавливают спортивную площадку. Деньги на нее выделили по проекту инициативного бюджетирования.

По контракту подрядчик должен закончить ремонт до конца этого года.