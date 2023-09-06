Ремонт школы в Суземке закончат до конца года
Ремонт школы в Суземке подрядчик должен закончить до конца года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Капитальный ремонт школы № 2 имени В. И. Денисова в Суземке идет по графику. Рабочие укладывают плитку, красят стены и устанавливают новое освещение в помещениях. На первом этаже специалисты сделали стяжку бетонного покрытия и установили радиаторы отопления.
Кроме того, на школьном дворе рабочие устанавливают спортивную площадку. Деньги на нее выделили по проекту инициативного бюджетирования.
По контракту подрядчик должен закончить ремонт до конца этого года.
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