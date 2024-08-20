Ремонт в 13 школах Брянской области делают за федеральные деньги

Ремонт в 13 школах Брянской области в этом году делают за федеральные деньги. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В школах Брянской области продолжается капитальный ремонт. За федеральные деньги в порядок приведут 13 зданий. На это предусмотрен 1 млрд 359 млн рублей. Шесть школ приведут в порядок уже в этом году, а ещё семь — в следующем.

Так, ремонт уже завершился в Городищенской школе Погарского района и в Нетьинской школе имени Левкина в Брянском районе.

«Ещё пять школ ремонтируем за счёт областного бюджета — 359 млн рублей. Это Остроглядовская школа в Стародубском районе, Гордеевская школа, школа №1 им. генерал-майора авиации Г.П. Политыкина в Клетне, здание начальной школы № 2 в Погаре и школа № 4 в Сельцо», — уточнил Александр Богомаз.

Кроме того, в школах Злынковского и Суражского районов привели в порядок спортивные залы. А сельских школах в Дубровском, Мглинском, Навлинском, Рогнединском, Севском районах работы по обновлению помещений для занятия спортом подходит к завершению. На это потратили 30 млн 873 тысяч рублей.