Режим чрезвычайной ситуации отменили в Брянске

Режим чрезвычайной ситуации отметили в областном центре после снижения уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров подписал постановление об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация». Документ действует с 9 утра 11 апреля. Это связано со стабилизацией паводковой обстановки.

За сутки в реке Десне уровень воды опустился до 394 см, а в Болве – до 572 см.