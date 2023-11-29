Родители и педагоги убрали снег около школ и детсадов Брянска

Родители и педагоги помогли дворникам убрать снег около школ и детсадов Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

С последствиями непогоды в областном центре боролись не только дорожные службы и управляющие компании. С понедельника дворники приступили к уборке территорий детских садов и школ. На помощь им пришли педагоги и родители.

Уже ранним утром во вторник дворники расчистили основные подходы, чтобы дети могли попасть на занятия. Затем работа закипела на детских и спортивных площадках, а также на дорожках вдоль учреждений за периметром.